İzmir, ITB Berlin Fuarı’nda tanıtıldı

14 Mart 2021 Pazar, 11:14

İzmir pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl 9-12 Mart tarihleri arasında ilk kez dijital ortamda yapılan ITB Berlin Fuar’ına katıldı. Her yıl mart ayında turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuar, geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

ITB 2021 için İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, İZFAŞ, Swissotel Büyük Efes İzmir ve Mövenpick Hotel İzmir, İzmir Palas Otel bir araya gelerek ortak bir tanıtım stratejisi belirledi. İzmir’in farklı kurumları şehrin yeni tanıtım yüzü Visit İzmir platformu altında yer alarak şehri ortak bir dilde tanıttı.

ITB Berlin Fuar’ı bu yıl 120'den fazla ülkeden 3 bin 200 katılımcıyı ağırladı. “Seyahat Endüstrisi için Dijital Buluşma” sloganı ile düzenlenen fuarda katılımcılar arasında ağırlıklı olarak turizm kuruluşları ve dernekleri, seyahat teknolojisi sağlayıcıları, tur operatörleri, otel endüstrisi ve destinasyon yönetimi şirketleri yer aldı.

ITB 2021’de katılımcılar, fuar yönetiminin sunduğu internet platformu üzerinden tanıtımlarını yaptı. Fuarda sektör çalışanları dört gün boyunca dünyanın farklı noktalarında düzenlenen panelleri, etkinlikleri, tanıtımları ve bilgilendirme faaliyetlerini internet üzerinden takip etti.

İzmir’e dair tüm güncel bilgilerin yer aldığı bir şehir rehberi olarak tasarlanan Visit İzmir’in ise deneme sürümü yayınlandı. Visit İzmir’de şehirdeki yenilikler, görülecek yerler, konaklama ve etkinliklere dair detaylı bilgiler güncel haritalar üzerinden gösteriliyor. Visit İzmir yakında herkesin kullanımına sunulacak.