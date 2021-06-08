İzmir Kent Konseyi 11'nci yaşını kutladı

08 Haziran 2021 Salı, 15:32

İzmir Kent Konseyi kuruluşunun 11. kuruluş yıldönümünü bu sabah Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmayla kutladı. Buluşmaya, İzmir Kent Konseyi’nin tüm birimlerinden yöneticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililer ve İzmir’deki ilçe kent konseylerinin başkan ve genel sekreterleri ile basın mensupları katıldı.

İzmir Kent Konseyi’nin 11’inci kuruluş yıldönümü programında konuşan Kent Konseyi Başkanı S. Nazik Işık, İzmirlileri Kent Konseyi’ne katılmaya çağırarak, “Biz, el ele olursak dünyada hiçbir şey karşımızda duramaz. Gereken fedakârlığı, gereken olgunluğu birbirimize gösterebilirsek güçlenmemizin önünde, bu ülkede demokrasiyi yükseltmemizin önünde hiçbir güç duramaz. Buradan sesleniyoruz; gelin birlikte yürüyelim, katılın, birlikte yönetelim” dedi.

İzmir Kent Konseyi’nin ortak akılla daha müreffeh bir kent yaratmak için var olduğunu vurgulayan Nazik Işık, “Kadın çocuk, engelli, gençlik meclislerimizle ve kurmayı planladığımız ekoloji meclisi gibi yeni meclislerimizle 12’nci yılımıza başlıyoruz. İzmir Kent Konseyi, hepinizin bildiği gibi, Mustafa Kemal’in ülküsü çerçevesinde dünyayla barışık bir İzmir yaratmak için var. Barışın, huzurun İzmir’ini yaratmaya katkıda bulunmak için var. Daha müreffeh bir İzmir’i ortak akılla hayata geçirmek, İzmir’de farklılarımızla ama kardeşçe, eşit insanlar olarak yaşamayı geliştirmek için var. Hepimizin paydaş ve eşit olduğu bir yaşamı üretmek ve İzmir’in ne sorunu varsa akıllarımızı birleştirerek çözmeye katkıda bulunmak en önemli varlık nedenimiz. Yani İzmir’i ortak aklın merkezi yapma mücadelesindeyiz” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve kuruluşundan bugüne İzmir Kent Konseyi’ne emek veren herkese teşekkür eden Başkan Nazik Işık, Kent Konseyi bileşenlerine de bir çağrıda bulundu. “2022 Belediye Bütçesi hangi faaliyetlere yer vermeli, deprem ve pandemi nedeniyle revize edilmesi zorunlu hale gelmiş bulunan İzmir Büyükşehir Stratejik Planı’nda hangi değişikliklere yer verilmeli ve 2022’de İzmir Kent Konseyi’ni hangi alanlarda çalışırken görmek istiyorsunuz. Bu üç konudaki görüşlerini 21 Haziran 2021 tarihine kadar bize bildirmenizi rica ediyoruz” diyen Işık “Buradan sesleniyoruz; gelin birlikte yürüyelim, katılın, birlikte yönetelim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da bir konuşma yaparak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iyi dileklerini ve kutlama mesajını iletti. İzmir Kent Konseyi’nin 11 yılı için hazırlanan kısa video da kutlamada ilk kez gösterildi. İzmir Kent Konseyi, daha sonra kutlamaya katılanlarla birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına 11.yıl çelengi koydu.