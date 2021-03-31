İzmir Konfederasyonu'ndan Tunç Soyer'e ödül

31 Mart 2021 Çarşamba, 13:37

38 federasyon ve 380 dernekten oluşan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çalışmalarından dolayı 2020 EN'leri Hizmet Ödülü’nü verdi. İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Ege Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Nurgül Uçar ve konfederasyon üyeleri, Başkan Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek Soyer’e ödülü ve teşekkür plaketini sundu.

Yalçın Kocabıyık, İzmir'de sel, hortum, deprem gibi birçok felaketin yaşandığını ve Soyer'in bu süreçte mağdurlara önemli destekler sunduğunu belirtti. Kocabıyık, İzmir'e hizmet sunan Tunç Soyer'e de bu şekilde teşekkür etmek istediklerini söyledi.

'EN BÜYÜK BAŞARI İZMİRLİNİN'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de plaket için teşekkür etti. İzmir'in iki yıl içerisinde çok ağır badireler atlattığını belirten Soyer, “Belki de yüz sene içerisinde yaşanacak birçok şeyi iki yılda yaşadık. Bu süre içerisinde İzmir muazzam bir dayanışma örneği gösterdi. Kentte yaşayanlar bir birine sahip çıktı. Herkesin bunda payı var. 'Bir Kira Bir Yuva' adıyla başlattığımız kampanyaya 42 milyon TL bağış yapıldı. İzmir bu felaketlerin ardından gerçekten Türkiye'ye ilham verecek, Türkiye'ye örnek olacak bir başarı hikayesi yazdı. Bu son derece değerli bir şey. Burada sivil toplumun örgütlü gücünün büyük bir payı var. İzmir'in ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye öğretecek çok şeyi var. Ben de İzmirli olmaktan ve sizlerin bu iltifatına mazhar olmaktan gurur duyuyorum. Diliyorum bir daha böyle felaketler yaşanmaz” dedi. Soyer, kentteki en büyük başarının İzmirlilere ait olduğunu bu nedenle ödülü bütün İzmir adına kabul ettiğini de sözlerine ekledi.