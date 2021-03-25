Tunç Soyer’den demokrasi için şeffaflık vurgusu

25 Mart 2021 Perşembe, 10:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında konuştu. Çevrim içi toplantıda iş insanlarının kent gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Soyer, dijitalleşme ve akıllı şehir olma sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol haritasını anlattı.

Akıllı şehir uygulamalarının özünde demokrasinin daha yaygın, daha derinlikli, daha geniş kullanımının olduğunu söyleyen Soyer, "Demokrasiyi uygulamanın, hayata geçirmenin yollarından biri kamu kurumlarının şeffaflığından geçiyor. Bizim akıllı şehirlerden anladığımız vatandaşın hızla talebini, beklentisini, şikayetini ulaştırması, bununla ilgili hızla geri dönüş alabilmesi. Demokrasiyi kent hayatına, iklimine hakim kılmak için ortak akıl toplantıları yapıyor, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile belirli aralıklarla bir araya geliyoruz. Bu anlamda en önemli uygulamamız açık veri portalı. Hemşehri İletişim Merkezi'ndeki çalışan sayımızı üç kat artırdık. Eski kullandığımız konvansiyel yöntemleri geliştirerek, şeffaflığı ve ortak aklı mümkün kılmak için bir çalışma yürüttük. Demokratik uygulamaları dijitalize etmeyi tercih ettik . İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini mümkün olduğu kadar dijitalleştirerek, katılımın ve şeffaflığın önünü açmaya çalışık. Bu anlamda bir yol yürüyoruz. Daha çok katılımı, şeffaflığı, berraklığı mümkün kılmayı hedefliyoruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Kentsel dönüşüm çalışmaları ve depremde evleri orta hasar gören depremzedeler için Dünya Bankası'ndan sağlanacak krediye ilişkin sorulara da yanıt veren Başkan Soyer, "6 bölgede 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. İZBETON'u devreye sokmamız süreci hızlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir yol almış oldu" dedi.

DÜNYA BANKASI KREDİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Depremden etkilenen orta hasarlı binalarla ilgili de güzel bir haber paylaşan Başkan Soyer, "Mevzuat orta hasarlı binalar için bir çözüm üretmiyor ve yurttaşlar bu konuda çaresiz kalıyor. Dünya Bankası ile yaptığımız görüşmelerde acil imar finansmanı diye bir finansmanları olduğunu öğrendik. Bu finansmanı kullanmak için harekete geçtik. 250 milyon dolarlık bir bütçe, bu rakam artabilir de. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettim. İller Bankası üzerinden bu kredinin aktarılabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Son aşamaya geldik. Bu kaynağın kentimize gelmesi ekonomiyi de canlandıracaktır" dedi. Soyer, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte 200 günde, 33 bin binanın deprem güvenlik karnesini çıkarmak için çalışmalara başladıklarını da vurguladı.

KADIN ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

BASİFED Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Serter, kadınlara yönelik çalışmalarından ötürü Başkan Soyer'e teşekkür ederek, "Ne mutlu ki bize kent politikalarında kadına önem veren belediye başkanımız var. Kadın çalışmalarına yönelik ANAHTAR isimli bir yerleşke yaptınız. Bu çok değerli. Biz kadınlar İzmirli olmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası bir kadın çalıştayının İzmir'de yapılması çok anlamlı olacaktır" dedi. Başkan Soyer, çalıştayın düzenlenmesi için gereken desteği vereceklerini söyledi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ YAŞATACAĞIZ"

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin'in İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin bir sorusuna da yanıt veren Soyer, "İstanbul Sözleşmesi’nde kadınlara sağlanan hakların tamamını sağlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu sözleşme varmış gibi kabul edip o sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için çalışacağız" dedi.

KÜÇÜKKURT: İZMİR ADINA SEVİNÇLİYİZ

BASİFED Başkanı Hasan Küçükkurt, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetim Kurulu'na seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i tebrik ederek İzmir adına çok sevindiklerini söyledi. Kongrenin 150 bin yerel yönetimi temsil ettiğini ve Türkiye'den yönetim kurulunda yer alan tek üye olduklarını açıklayan Soyer, dünya kenti İzmir hedefiyle çalıştıklarını bunun da bu anlamda kenti ileriye taşıyacak önemli bir adım olacağını ifade etti.

SOYER: DAYANIŞMA EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ

Soyer konuşmasının sonunda İzmirli iş insanlarına pandemi ve İzmir'i sarsan deprem felaketinde gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti. Soyer, "Yaşadığımız felaketlerden izmir olarak el ele vererek çıkmayı başardık. Bu dayınşamının en kıymetli zenginliğimiz olduğunu düşünüyorum. Pandemide, depremde meslek odalarımızın dayanışma örneklerini unutmamız mümkün değil. Bunlardan güç, moral bulduğumuzu, ancak böyle ayakta kalacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. İyi ki varsınız" diye konuştu.