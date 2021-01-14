İzmir Torbalı Devlet Hastanesi'nde koronalı hastadan para istendi

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

İzmir Torbalı Devlet Hastanesi’nde yatan Covid 19 hastası Kutbettin Köstetçi’den ücret istendi. İddiaya göre, 11 Ocak’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Kutbettin Köstekçi (51), ağırlaşınca Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 gün yoğun bakımda kalan Köstekçi’ye SGK’siz olduğu için 1632 lira fatura çıkarıldı. Parası olmadığını söyleyen Köstekçi, hastane yönetimi tarafından tutulan tutanakla taburcu edildi.

Tutanakta, “Sosyal güvencesi olmadığı için ücretli tedavi uygulandığı, 1632 lira tedavi gideri olduğu ve ödeyemediğini beyan etmiştir. Borcu ileri bir tarihte ödeyeceği beyan edilerek taburcu edildi” denildi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, İzmir’in Torbalı ilçesindeki “sağlık skandalını” Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, “Aslında taburcu edilmiyor, parası olmadığı için hem de daha iyileşmeden tutanak tutularak hastaneden kovuluyor. AKP iktidarı pandeminin başladığı tarihten beri ‘Özel hastanelerde bile koronavirüs tedavisi ücretsiz!’ diyor. Bırakın özel hastaneyi devlet hastanesinde bile korona tedavisinin ücretli olduğunu Torbalı’daki bu olay ortaya koymaktadır” dedi.

GİTMEYE KORKUYOR

Hala testi pozitif olan Köstekçi’nin, bir yandan hastalığı nasıl yeneceğini diğer yandan da bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü ifade eden Kılıç, “Sağlık Bakanı’na ve bakanlığın bürokratlarına şunu sormak istiyorum: Köstekçi gibi SGK’si olmayan hastalar parasından korkup hastaneye yatmaz ve daha fazla kişiye bu hastalığı bulaştırırsa bunun sorumlusu kim olur? Yazık değil mi bu millete? Hastaneden çıktıktan sonra baş ağrısının kendisini çok zorladığını, sık sık öksürdüğünü, ancak parası olmadığı için hastaneye bir daha gitmeye korktuğunu belirten Köstekçi, bu parayı ödeyemeyeceğini de söylüyor.”