Vali Köşger ve Başkan Soyer'den 'trafik' uyarısı

30 Ekim 2020 Cuma, 16:24

Vali Köşger, kurtarma ekiplerinin olay mahallerine rahatlıkla ulaşabilmesi için sivil araçların gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'de yurttaşları trafik oluşturmaması konusunda uyardı.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

Bayraklı bölgesinde enkaz çalışmalarının hızlanabilmesi özel araç kullanımının azalması gerekiyor. Bu bölgeyi ve bölgeye giden yolları kullanmamaya özen gösterelim. Araç trafiğinin azalması için Kültürpark'ı da trafiğe açıyoruz.



Bayraklı bölgesinde enkaz çalışmalarının hızlanabilmesi özel araç kullanımının azalması gerekiyor. Bu bölgeyi ve bölgeye giden yolları kullanmamaya özen gösterelim.



Araç trafiğinin azalması için Kültürpark'ı da trafiğe açıyoruz. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) October 30, 2020



