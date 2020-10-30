Vali Köşger ve Başkan Soyer'den 'trafik' uyarısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yurttaşları, gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

İHA
30 Ekim 2020 Cuma, 16:24
Vali Köşger ve Başkan Soyer'den 'trafik' uyarısı
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Vali Köşger, kurtarma ekiplerinin olay mahallerine rahatlıkla ulaşabilmesi için sivil araçların gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'de yurttaşları trafik oluşturmaması konusunda uyardı.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

Bayraklı bölgesinde enkaz çalışmalarının hızlanabilmesi özel araç kullanımının azalması gerekiyor. Bu bölgeyi ve bölgeye giden yolları kullanmamaya özen gösterelim. Araç trafiğinin azalması için Kültürpark'ı da trafiğe açıyoruz.



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