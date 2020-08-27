İzmir'de bisiklet kullananlara deniz ulaşımı indirimi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 15:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Radyo Trafik İzmir programında yaptığı açıklamada, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek için bisiklet kullananların vapurlara 5 kuruşluk sembolik ücretle binebileceğini söyledi. Atak, ayrıca trafik yoğunluğu yaşanan noktalarda arıza yapan araçlar için belediyenin ücretsiz çekici hizmeti vereceğini bildirdi.

Pandemi döneminde İzmir’de bisiklet kullanımının yüzde 2,5 yüzde 5’e çıktığını belirten Atak, bu sonucun kendilerini sevindirdiğini söyledi. Hem bisiklet kullanımını teşvik etmek hem de farkındalık sağlamak amacıyla bisikletiyle vapura binen yolcuları sembolik bir ücretle taşıyacakları müjdesini verdi. Atak, bisikletlilerden 5 kuruş civarında bir ücret alacaklarını bildirdi.

ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ

Trafikte arıza yapan araçlar özellikle yoğun saatlerde trafiğin daha da yoğunlaşmasına neden olduğunu ifade eden Atak, bunun için de bir çözüm düşündüklerini açıkladı. Belediye olarak çekici hizmeti vereceklerini kaydeden Atak, “Arızalı araçları, belediyenin belirlediği en yakın noktaya çekecek bir hizmet olacak. Biz bunu ücretsiz yapacağız. Ücretsiz çekici hizmetini her yerde yapamayız, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Yeşildere ve Altınyol için düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.