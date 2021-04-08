İzmir’de Dünya Romanlar Günü kutlaması

08 Nisan 2021 Perşembe, 08:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Romanlar Günü'nü etkinliklerle kutladı. Kültürpark’taki etkinliklerin açılış konuşmasında İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirde Roman Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi açacaklarını söyleyerek, “Dünyanın her yerindeki Romanların kitaplarını, kaynaklarını, arşivlerini davet edeceğiz. İzmir tüm dünyaya Roman kültürünü tanıtan, onun tarihini, zenginliklerini, değerlerini insanlıkla buluşturan bir merkez haline gelecek” diye konuştu.

Etkinlik Tepecik Flarmoni Orkestrası’yla başladı. Açılış konuşmalarından ilkini yapan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Romanların tarih boyunca büyük zorluklar çektiğini belirterek “Barış içinde, özgürlük içinde yaşayacağız. İzmir, bizim için çok kıymetli. Çünkü İzmir bürokrasisiyle, belediye başkanıyla, halkıyla örnek bir şehir. Tüm dünyayı gezen kardeşiniz olarak, dünyada böyle bir şehir görmedim. Herkese önem veren, herkesi sayan, seven, herkes için bir şeyler yapmaya çalışan bir insan profili var İzmir'de. Küçüğünden büyüğüne kadar herkese saygı gösteren, insan haklarını, demokrasiyi, özgürlüğü ön planda tutan bir şehir var.

Biz İzmir'de gerçekten yaşadığımızın farkına vardık. İzmir Romanlara değer veriyor, bütün kimliklere değer veriyor” dedi.

GlLAJİUS: BİZM BİR ÜLKEMİZ YOK

“Türkiye merhaba” diyerek sözlerine başlayan Uluslararası Avrupa Roman Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Galjus, “Bugün dünya sizi izliyor, dünyanın gözleri sizin üzerinizde. İzmir'in de daha ileride Roman tarihi için bir merkez olacağına inanıyorum. Bu kapsamda Ian Hancock da 5-6 bin kitabını buraya arşivinize bağışlayacak. İzmir Roman bilgi ağı için çok önemli başkent olabilir. Avrupa'da yaşayan çoğu Roman, buraya bakıyor. İzmir ile işbirliği yapmak istiyor. Çünkü bizim bir sorunumuz var. Bir ülkemiz yok. Biz burada üniversiteler kurmak istiyoruz, akademisyenler yetiştirmek istiyoruz. Burada kendimi evde hissediyorum. İzmir'deki Romanlar size hizmet edeceğim” dedi.

SOYER: İZMİR SİZİN ŞEHRİNİZ

Roman vatandaşların haklarını kullanamadığını, ayrımcılığa uğradığını ifade eden belirten Başkan Soyer, İzmir'in birleştirici gücüne vurgu yaptı. Kentin kültürel zenginliği adına pek çok çalışma yürüttüklerini söyleyen Soyer, “Toplumsal yaşamda var olan tüm dezavantajlı durum ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, farklılıkların bir aradalığını sağlayarak ortak yaşam iradesini sürdürmek amacıyla 'eşit bir yurttaşlık mümkün' anlayışıyla hareket ediyoruz. Uluslararası Romanlar Günü’nü, bu eşitsizliklere karşı farkındalık oluşturmak ve Roman kültürünün tanıtılması amacıyla kutluyoruz” dedi.

Başkan Soyer, “Galjus bir şey söyledi, yüreğime dokundu. Dedi ki 'bizim ülkemiz yok'. Sevgili Galjus, sizin şehriniz var, İzmir sizin şehriniz. Bunu şu rahatlıkla söylemek istiyorum. Yarın Konak Belediyesi'nin öncülüğünde Roman Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız” diye konuştu.

ÇOK RENKLİ, ÇOK SESLİ, ÇOK ZENGİNİZ

İzmir’de de Roman vatandaşların pandemi ile birlikte gelirlerinin de azaldığını belirten Soyer, Büyükşehir Belediyesi olarak talepleri karşılamaya devam ettiklerini söyledi. Köklü çözüm; bu ülkenin insanlarının farklılıklarıyla özgürce yaşadığı, demokratik, adil ve eşit bir yaşamı inşa etmekten geçiyor. Demokrasiyi yüceltir, ülkemiz ve şehrimizde egemen kılabilirsek; refah da artar, bu refahı adil ve eşit bir şekilde paylaşmamızın da önü açılır. Çünkü demokrasi ve insan haklarını gözetmeden, eşit yurttaşlığı sağlamadan, bir şehrin veya bir ülkenin bir bütün olarak refahını artıramaz; sadece belli bir zümrenin daha da fazla zenginleşmesine neden olursunuz. Bu sebeple bugün Dünya Romanlar Günü’nde, bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz; 'Bir arada, eşit, adil ve onurlu bir yaşam, herkesin hakkı'. Temennimiz, &ou ml;nyargılardan ve ayrımcılıktan uzak; eşit bir yurttaşlık ve farklıkların bir arada yaşadığı bir hayatı, İzmir’den başlayarak inşa etmek. Roman hemşerilerimizle çok renkli, çok sesli ve çok zenginiz” dedi.

TAŞKIN: KAÇIYORSAK BİZE GÜVENMEYİN

Türkiye'deki ayrımcılığa vurgu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise şöyle konuştu: “Son dönemde en önemli göstergesi, 'Ben kesinlikle ayrımcı değilim ama’, ‘ben kesinlikle ırkçı değilim ama' diye başlayan cümlelerdir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sevmek tanımakla başlar, tanımadığınız, dokunmadığınız, evine girmediğiniz insanları klişeler üzerinden yorumlarsınız. Bu tanımak değildir. Bunun üzerine kurulu sevginin de gerçek sevgi olmadığını düşünüyorum. Biz siyasetçiler, seçim zamanı evinizin önüne gelip, ayni nakdi yardım bırakıp, elinizi zorla sıkıp, 2 dakika sonra kaçıyorsak bize güvenmeyin. Artık taşıma su ile değirmen dönmez. O nedenle çok dürüst olmamız gerekiyor. Türkiye'de 18 yıldır yoksulluk kesinlikle azalmadı, arttı. Mevcut iktidar, yoksulluğu çözemediği gibi idare ederek oy devşirme y öntemini seçti. CHP olarak aynı tuzağa düşmemeliyiz, düşmeyeceğiz. Bunun en temel göstergesi yerel yönetimlerimizin yaptığı icraatlardır. Ben buna inandığım için savunuyorum, inanmadığım şeyi savunmam. Bizim belediyelerimizin yaptıkları iktidarda yapacaklarımızın güvencesidir. Türkiye'de CHP yerel iktidarı alırsa yardımlar azaltır propagandası vardı, hala var. Oysa sosyal yardımları 2 - 3 katına çıkardık. Biz medyatik hayırseverlik yapmıyoruz. Bu insan onuruna aykırı bir tavırdır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde etkin, kapsayıcı, hak temelli, insan haysiyetine saygılı bir sosyal devlet inşa edemezsek bu utanç verici ilişki tarzı devam eder.”

Pandemi döneminde yerel yönetimlerin büyük bir sınav verdiğini kaydeden Taşkın, “Genel başkanımızın çok önemsediği, sosyal devleti Türkiye'de inşa etme vaadinde bulunuyoruz” dedi. Taşkın, Romanların ayrımcılık, eğitim, istihdam ve barınma sorunlarının takipçisi olacaklarını belirterek “En gerçekçi, en doyurucu adımları atan belediyemiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. İlçe belediyelerimiz de son derece önemli faaliyetlerde bulunuyorlar” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program şarkılar, danslar ve tiyatrolarla sürdü.

Dünya Romanlar Günü etkinliklerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, İzmir Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, çeşitli roman dernekleri başkanları ile temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.