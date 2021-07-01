Davutoğlu'ndan 'zamlara' tepki: Söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, elektrik ve doğalgaza gelen zamları sert sözlerle eleştirdi. Davutoğlu, "İktidar sanki yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak" diye yazdı.
Elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı. Doğal gazda ise temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı.
Sosyal medya hesabından elektrik ve doğalgaz zammına sert tepki gösteren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"SÖKE SÖKE VATANDAŞIN VARINI YOĞUNU ALACAK"
Her ay yaptıkları doğal gaz zammı yetmiyormuş gibi elektriğe yine yüzde 15 zam yaptılar. İktidar sanki yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak.
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