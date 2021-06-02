İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu

İzmir'in Tire ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

AA
02 Haziran 2021 Çarşamba, 16:31
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 28 işçi hastaneye başvurdu
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Tire Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bir grup işçinin karın ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tire Devlet Hastanesine 14'ü ambulansla götürülmek üzere toplam 28 işçinin zehirlenme şikayetiyle getirildiği öğrenildi.

İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtiliyor.




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