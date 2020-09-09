İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 52.3

09 Eylül 2020 Çarşamba, 13:33

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vali Köşger, “Salgınla mücadele için İzmir'de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52,3'dir.

Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır" dedi.