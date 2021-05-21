İzmir'de kafe ve barlar bir bir kapılarına kilit vuruyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 15:31

İçişleri Bakanlığı’nın “kontrollü normalleşme” genelgesinde kapsam dışında tutulan, ekonomik desteklerden de yararlandırılmayan bar esnafı, bir bir kepenk kapatmaya başladı. İzmir'de eğlence sektörünün en canlı noktalarından Bornova Küçükpark'ta, büyük çoğunluğu alkollü içecek satışı yapan bar ve kafeteryalar ayakta kalabilme umudunu yitirince, eşyalarını toplayıp kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. Geçmişte yoğun kalabalıkların yaşandığı sokak "kiralık" ilanlarıyla doldu.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Bornova ilçesine bağlı Küçükpark derin bir sessizliğe gömüldü. 17 günlük tam kapanmanın ardından büyük bir umutla ekonomik desteklere ilişkin genelgeyi bekleyen kafe ve bar işletmecileri, kapsam dışında tutulduklarını öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir mekanları kapalı olan kafe ve bar işletmecileri, ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayıp çareyi mekanlarını kapatmakta buldu. Küçükpark'ta uzun yıllar işletmecilik yapan birçok esnaf dükkanlarını boşaltıp giderken, eskiden üniversiteli gençlerin ve yurttaşların oluşturduğu yoğun kalabalıkların yerini artık "kiralık" ilanları aldı.

Pandemi sürecinde bekledikleri desteği göremediklerini, ağır kira yükü ve kredi borçları nedeniyle dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Küçükpark esnafı yaşadıklarını anlattı.

"HER 10 ESNAFTAN 9'U KAPATTI"

Küçükpark Esnaf Derneği'nin kurucularından Mehmet Oğuz, pandemi sonrası Küçükpark'taki her 10 esnaftan 9'unun dükkanını kapatıp gittiğini söyledi. 2007'den beri Küçükpark'ta bar işlettiğini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"İş yapamayan esnaf yüksek dükkan kiraları altında ezildi. Herkesin en kötü 7 aylık kira borcu var. Bir dükkanın kirası 10 binden aşağı değil. Yani buradaki her esnafın 70-100 bin TL kira borcu var. Mekanların tam kapanma sonrası 17 Mayıs'ta açılacağına dair umutluyduk. Ancak umutlarımız yıkıldı. Çalışamıyoruz, yanımızda birçok personel var. Kısa çalışma ödeneği bu insanlara yetmiyor. Hakikaten zor durumdayız. Haziran ayından sonra tam olarak açılma bekliyoruz. Açık alan kapalı alan konusu da çözüm değil. Çoğu yerde bahçesi olmayan esnaf var. Kaldırıma masa atarak bu işler yürümez."

"100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BORCUM VAR"

Küçükpark'ta 6 yıldır işletmeci olan İbrahim Yabansoy, "Kafe ve bar işletmecileri olarak pandemide en çok zarar gören kesimlerin başında geliyoruz. Ben 7 aydır iş yeri kiramı ödeyemiyorum. Mülk sahibinin buradan çıkmamı istemesi an meselesi. Yardım alamıyorum. Hep sıkıntıdayız. Ne zaman açılır o da belirsiz. Bu belirsizlik bizi çok yıpratıyor. İki çocuğum var, ev geçindiriyorum. Evimde de sıkıntılar yaşıyorum. 100 bin liranın üstünde kredi kartı borcum var. Devlet büyüklerimiz artık bizi görsün ve sesimizi duysun. İllaki burada yüzlerce kişi toplanıp eylem mi yapalım" dedi.

"ARTIK UMUDUM KALMADI"

Yüksek kira bedeli nedeniyle iki işletmesinden birini kapatmak zorunda kaldığını belirten İnanç Al ise, "Kira konusunda mülk sahibi ile anlaşamadık. Biriken bir kısım borcumuz vardı. Daha fazla borca girmemek için çıkmak zorunda kaldık. 17 Mayıs'ta mekanların açılması konusunda çok umutluyduk. Ancak karar tüm umutlarımızı yıktı. Vaka sayısının 5 binin altına düşmesi halinde mekanların açılacağı söyleniyor. Ben vakaların bu sayının altına düşeceğine inanmıyorum. Bu nedenle mekanlarımızın açılacağına dair pek umutlu değilim" diye konuştu.