İzmir'de kiralık ev fiyatları yüzde 25 zamlandı!
İzmir’de yaşanan depremin ardından kiralık evlere taleplerin artması üzerine, fırsatçılar kiraları yüzde 25 oranında artırdı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle ortaya çıkan durum, bu kadar da olmaz dedirtti.
22 Ekim 2020 tarihinde 2 bin 100 lira olan kira bedeli, sadece 9 gün sonra depremin etkisiyle 2 bin 650 liraya çıkarıldı.
Kısa sürede yayılan bu görüntüyle ortaya çıkan fırsatçılık, 17 Ağustos 1999 depreminde bir şişe suyu bile astronomik fiyatlarla satan esnafları hatırlattı.
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