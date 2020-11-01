İzmir'de kiralık ev fiyatları yüzde 25 zamlandı!

İzmir’de yaşanan depremin ardından kiralık evlere taleplerin artması üzerine, fırsatçılar kiraları yüzde 25 oranında artırdı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 11:38
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle ortaya çıkan durum, bu kadar da olmaz dedirtti.

22 Ekim 2020 tarihinde 2 bin 100 lira olan kira bedeli, sadece 9 gün sonra depremin etkisiyle 2 bin 650 liraya çıkarıldı.

Kısa sürede yayılan bu görüntüyle ortaya çıkan fırsatçılık, 17 Ağustos 1999 depreminde bir şişe suyu bile astronomik fiyatlarla satan esnafları hatırlattı.


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