İzmir'de kiralık ev fiyatları yüzde 25 zamlandı!

01 Kasım 2020 Pazar, 11:38

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle ortaya çıkan durum, bu kadar da olmaz dedirtti.

22 Ekim 2020 tarihinde 2 bin 100 lira olan kira bedeli, sadece 9 gün sonra depremin etkisiyle 2 bin 650 liraya çıkarıldı.

Kısa sürede yayılan bu görüntüyle ortaya çıkan fırsatçılık, 17 Ağustos 1999 depreminde bir şişe suyu bile astronomik fiyatlarla satan esnafları hatırlattı.

