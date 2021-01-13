İzmir'de sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar da taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü.
Sağanak yağışın etkisinin gece boyunca sürmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası
Video Haberler
- Metro raylarında dehşet anları
- Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
- Beyoğlu’nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
- Roma dönemine ait oda mezarda bulundu
- Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası