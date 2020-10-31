İzmir'deki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı
İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.
İzmir’in dün Seferihisar ilçesinin açıklarında AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9 şiddetindeki meydana gelen depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.
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