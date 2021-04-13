İzmir'deki flamingoların ölüm sebebi belli oldu
İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde ölü halde bulunan 9 flamingonun ölüm sebebi belli oldu. Flamingoların travmatik bir nedene bağlı olarak iç kanama sonucu öldükleri belirlendi.
İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde ölü halde 9 flamingo, geçtiğimiz Mart ayında sahilde vatandaşlar tarafından bulunmuştu. Belediye ekipleri tarafından toplanan flamingolar, belediye yetkilileri tarafından Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürülmüştü. Flamingolardan alınan numuneler daha sonra inceleme yapılmak üzere İl Tarım Müdürlüğüne bağlı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.
"TRAVMATİK NEDENE BAĞLI"
Bornova Veterine Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu flamingoların travmatik bir nedene bağlı olarak iç kanama sonucu öldükleri belirlendi. Ölü olarak bulunan flamingoların üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde kuş gribi veya herhangi bir zehirlenmeye ilişkin bulguya rastlanmadığı bildirildi. Öte yandan uzmanlar; toplu ölüme ilişkin yapılan incelemede flamingoların ayak sbiasında ve kanatlarda kırıklar olduğunun tespit edildiğini, kuşların uçarken bir şeye çarpmış ya da bir şey onlara çarpmış olabileceğini, uçak türbülansına girmiş olabileceği ve bu sebepten travmatik nedene bağlı iç kanama geçirmiş olabilecekleri bildirildi.
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Bayraklı sahilinde 9 adet flamingonun ölüm sebebinin, Bornova Veteriner Kontrol Müdürlüğü Enstitüsünce daha önce virolojik ve bakteriyolojik yönden negatif çıktığı ve kuşların toksikolojik ve parazitolojik yönden muayenelerinin devam ettiği bildirilmişti. Söz konusu kuşların yapılan parazitolojik taramalarının negatif çıktığı ve yapılan toksikolojik incelemede ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı raporlanarak; Sonucunda, flamingoların ölümünün travmatik bir nedenle, iç kanamadan olduğu bildirilmiştir" sözlerine yer verildi.
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