İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3.4 milyon lira ceza kesildi
Kocaeli'de, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin yaptığı denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, gece denetimleri sırasında İtalyan bandralı Ro-Ro gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit etti. Geminin bağlı bulunduğu Gölcük ilçesindeki liman çevresinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekilerek kirliliğin yayılması önlendi.
3 MİLYON 411 BİN LİRA CEZA
Ekiplerce İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan İtalyan bandıralı 'Grande Portogallo' isimli gemiye, 3 milyon 411 bin lira ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla sabah yapılan denetimlerde, ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyi temizlendi ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldı.
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