İzole tatil için doğaya yönelenler outdoor malzemeleri piyasasını büyüttü

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

İzole tatil geçirmek ve daha az insanla temas etmek isteyenler kamp alanlarına akın etti. Bu süreçte kamp ve outdoor malzemeleri pazarı da yüzde 53.71 oranında büyüdü. Park, bahçe, orman ve sahil şeridine giden yurttaşlar en çok kamp sandalyeleri satın aldı ve almaya devam ediyor.

IdeaSoft CEO’su ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret meclis üyesi Seyhun Özkara, pandemi sürecinin alışveriş ve tatil alışkanlıklarını değiştirdiğini belirterek izole tatil için yola çıkanların satın aldıkları ürünler hakkında bilgi verdi. Özkara, “Pandemiyle birlikte online alışverişlerde de outdoor ürünler, çadır ve kamp malzemeleri satışlarının arttığını gözlemliyoruz. 2021’de kamp ve outdoor malzemelerinin sipariş oranı yüzde 45.35 satış hacmi yüzde de 53.71 oranında arttı” dedi.

TATİLE ZAM ETKİSİ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, izole tatil için villa kiralamanın da fahiş rakamlara ulaşması nedeniyle yurttaşın kamp ve karavan tatiline yönettiğini belirterek mevsime bakılmaksızın en çok katlanır sandalye satıldığını dile getirdi. Çevikoğlu şu bilgileri verdi:

“Çadırlar, katlanır sandalye, masa, şişme yatak, çakı, kürek, hamak, taşınabilir tuvalet, outdoor çantalar ve uyku tulumu gibi ürünlerde havalar ısındıkça satışı artan gruptan. Bu yıl 2020 yılı satış rakamları da yüzde 50 oranında aştık. Pazarın daha da büyüyeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Ucuzu da var pahalısı da:

Çadır: 190 - 35 bin TL

Sandalye: 20 - 480 TL

Masa: 195- 1000 TL

Uyku tulumu: 69 - 1500 TL

Tuvalet: 179 - 2500 TL

Kamp ocakları: 80 - 300 TL

BU BİR AYDINLANMA

Pandeminin dijitalleştirmeyi hızlandırması gibi insanların da doğanın değerini anladığı bir aydınlanma dönemi yaşadıklarını belirten Olgar Şirketler Grubu CEO’su Orkun Olgar, “Bu, bir trend değil, aydınlanma. Doğada yapılan tüm aktivite ekipmanlarının satışı pandemiden pozitif etkilendi” dedi. Olgar fiyatların ise arttığını belirterek “Kur atakları tüm sektörleri etkilediği gibi bizi de etkiledi” dedi.

