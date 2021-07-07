Jamaika, Kraliçe Elizabeth'ten tazminat talep edecek

Jamaika, İngiltere'nin transatlantik köle ticaretindeki rolü nedeniyle kurbanlar ve aileleri için Kraliçe 2. Elizabeth'ten tazminat talep edecek.

AA
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 07:35
Jamaika, Kraliçe Elizabeth'ten tazminat talep edecek
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AA'nın aktardığı habere göre, Jamaika hükümeti, köleliğin zarar verici etkilerinin hala devam ettiğini belirterek Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere'ye sunulmak üzere tazminat dilekçesi hazırlayacaklarını söyledi.

Kültür, Toplumsal Cinsiyet, Eğlence ve Spor Bakanı Olivia Grange, "Transatlantik köle ticaretinin kurbanları ve torunları için telafi edici adalet arayışına yönelik çabamızda daha fazla adım attığımızı duyurmaktan özellikle memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Söz konusu tazminat dilekçesi adımı, Jamaika'daki muhalefet partisi Halkın Ulusal Partisi (PNP) tarafından da desteklendi.


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