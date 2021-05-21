Jandarmadan kaçan göçmenler kaza yaptı: 4'ü ağır 49 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçan göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 4 ağır, 49 kişi yaralandı.
Göçmen kovalamacası kazayla sonuçlandı. Jandarmanın kovaladığı göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 49 göçmen yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkan minibüste 4'ü yaralı 49 düzensiz göçmen bulundu.
Van-Erciş kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 21 HA 2015 plakalı minibüs sürücüsü M.İ, kaçtı.
İçerisinde, Afganistan, Pakistan, Filistin, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu 49 göçmenin olduğu araç, yoldan çıkarak buğday tarlasında durdu.
Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, 4'ü yaralı 49 sığınmacıyı araçtan çıkardı.
Aracı tarlada terk ederek kaçan sürücü M.İ, ekiplerce yakalandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçmenler, Muradiye Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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