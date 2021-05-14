Japonya, Tokyo Olimpiyatları öncesinde önlemleri artıyor
Tokyo 2021 Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına 70 gün kala Japonya, olağanüstü hâl ilan edilen şehir sayısını dokuza çıkarttı.
ESPN’de yer alan haberde, Japonya’daki olağanüstü hâl ilan edilen sayısının altıdan dokuza yükseldiği ifade edildi. Başbakan Yoshihide Suga oyunları düzenlemekte kararlı olduklarını tekrarlarken acil durum ilan edilen bölgelerin Hokkaido Adası, Hiroşima ve Okayama olduğu kaydedildi.
Suga yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Çeşitli zorluklar olduğunu anlıyorum ancak önceliğimiz virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak ve insanların yaşamlarını ve sağlığını korumaktır.”
TOKYO RİSK ALTINDA
Yaklaşık bir ay önce oyunların yapılacağı Tokyo’da olağanüstü hâl ilan edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada Tokyo’ya ek olarak beş şehirde daha acil durum önlemleri alınmıştı. Japonya’da şu ana kadar nüfusun yüzde ikisinin aşılandığı ifade edilirken dün yapılan açıklamada günlük 6 bin 800 yeni vakanın olduğu belirtildi.
OYUNLARIN İPTALİ İÇİN İMZA TOPLANDI
Öte yandan Sky Sports’ta yer alan haberde, oyunların bu senede iptal edilmesi için 350 bin kişinin “Tokyo Olimpiyatları’nı Durdur” kampanyasına imza attığı belirtildi. Toplanan imzaların organizatörlere sunulduğu kaydedilirken 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Başkanı Seiko Hashimoto’nun bu kampanyayı değerlendireceği belirtildi.
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