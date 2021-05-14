Fırat Aydınus Süper Lig’de son maçına çıkıyor
Fırat Aydınus, yarın akşam oynanacak Beşiktaş- Göztepe maç ile hakemlik kariyerini sonlandıracak.
Türk futbolun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus, önümüzdeki sezon TFF tarafından belirlenen hakem yaş sınırını aşacağı için yarın akşam oynanacak Beşiktaş- Göztepe maçıyla hakemlik kariyerini sonlandıracak.
Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan tecrübeli hakem, 346 kez Süper Lig maçını yönetti. 2006- 2014 FIFA kokartı ile uluslararası birçok maçta görev alan Fırat Aydınus, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı. Bugüne kadar yönettiği 438 maçta 1876 kez sarı kartını, 161 kez de kırmızı kartını gösteren Fırat Aydınus, bu maçlarda 125 kez beyaz noktayı gösterdi.
“TÜRKİYE’DE 7 FİNAL KARŞILAŞMASI YÖNETTİ”
FIFA kokartlı hakemimiz Fırat Aydınus, 2010-2011, 2011-2012 ve 2013-2014 sezonunda TFF 1.ligi’nde final maçlarını görev aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe- Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise Başakşehir- Konyaspor’un final maçlarını yönetti. Türkiye Süper Kupası’nda 2017-2018 sezonunda Beşiktaş- Konyaspor karşılaşmasında ve 2014-2015 sezonunda da 3. Lig Play-Off’ finaliyle birlikte kariyeri boyunca Türkiye’de toplamda yedi final maçını yönetti.
“2006’DA FIFA KOKARTI ALDI”
2006 yılında FIFA kokartı ile Avrupa Ligi Eleme maçında ilk kez uluslararası maçta düdük çalan Fırat Aydınus, 8 yıl boyunca uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. 2014 yılında YoYo testini geçemediği için FIFA kokartını kaybeden Fırat Aydınus, 31 Temmuz 2014’te Avrupa Ligi Eleme maçında Zulte Waregem- Soligorsk karşılaşması ile uluslararası son maçında görev aldı.
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