Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi!

14 Mayıs 2021 Cuma, 16:10

F1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prix’sinin 18-20 Haziran’a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran’da Avusturya’da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.

STEFANO DOMENİCALİ: TÜRKİYE’DE YARIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Formula 1TM’nin açıklamasında görüşlerini belirten Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, “Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park’ta olamayacağız. Yarışın Türkiye’de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye’deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa’daki yarışı öne çektik, Avusturya’da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar. Yılın başından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de 2021 yılı takvimine Türkiye’yi dahil etmek için Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK: 2021 YILI İÇERİSİNDE BU ORGANİZASYONU TÜRKİYE’YE TEKRAR GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise “Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye’ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1TM CEO’su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1TM yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ DE KAÇIRMIŞTI

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da planlanmasına rağmen UEFA koronavirüs vakaları nedeniyle finali Portekiz'in Porto şehrinde oynatmaya karar vermişti.

Böylelikle Türkiye hem Formula 1'i hem de Şampiyonlar Ligi finalini elinden kaçırdı.