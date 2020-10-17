Japonya'da koronavirüs ilacının seri üretimi için izin başvurusu yapıldı
Japonya Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ihtiyacının aciliyetini göz önüne alarak, kullanım izni başvurusunu mümkün olan en kısa sürede değerlendireceği belirtildi
Japonya'nın koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde umut olarak gördüğü antiviral ilaç Avigan'ın hastalar üzerinde kullanılabilmesi için yürütülen çalışmalarda kritik bir aşamaya gelindi.
Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın virüs tedavisinde kullanılabilmesi için gerekli yasal izin başvurusunun dün Japonya hükümetine yapıldığı bildirildi.
"İLACIN HİÇBİR GÜVENLİK ENDİŞESİ BULUNMUYOR"
Şirket, bilinen olası yan etkiler dışında ilaca ilişkin hiçbir yeni güvenlik endişesi bulunmadığını açıkladı.
Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura ise bakanlığın nihai bir karar vermeden önce ilacın güvenliğini ve etkililiğini dikkatle değerlendireceğini kaydetti.
ÜÇÜNCÜ İLAÇ OLACAK
Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ihtiyacının aciliyetini göz önüne alarak kullanım izni başvurusunu mümkün olan en kısa sürede değerlendireceği ifade etti.
Bakanlığın ilaca izin verilmesi durumunda Avigan, antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon'un ardından Japonya’da koronavirüs tedavisinde kullanımına izin verilen üçüncü ilaç olacak.
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