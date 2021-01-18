Japonya'da kuş gribi rekor seviyede: 5.8 milyon tavuk öldürüldü

18 Ocak 2021 Pazartesi, 11:42

Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçtiğimiz Kasım ayı ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço ağırlaşıyor.

Ülkedeki 15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle öldürülen kümes hayvanlarının sayısının bu sezonda rekor seviyeye ulaşarak, 5.8 milyona dayandı.

ÖLDÜRÜLEN TAVUK SAYISI 6 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Ülkede toplam 36 tesiste yaşamına son verilen tavuk sayısı 5.8 milyon olurken, önceki rekorun virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun öldürüldüğü 2005-2006 sezonuna ait olduğu öğrenildi.

Salgından etkilenen bölgelerde tavukların yaşamına son verilmesinin ardından bu sezonun toplam bilançosunun 6 milyona ulaşması bekleniyor.

Japonya’da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde 14 farklı eyalete daha sıçramış, salgından etkilenen tesisler ve çevresindeki çiftliklere tedbir amaçlı üretim ve sevkiyat kısıtlamaları getirilmişti.