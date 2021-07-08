Japonya'da olağanüstü hal ilan edildi

Japonya'da tekrar artışa geçen koronavirüs vakalarını azaltmak için Tokyo'da yeniden Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken organizatörler de Olimpiyatlar'a seyircilerin katılımını tamamen yasaklamayı değerlendiriyorlar.

Reuters
08 Temmuz 2021 Perşembe, 10:51
Japonya'da olağanüstü hal ilan edildi
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Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura yeni kısıtlamaların 12 Temmuz'da başlayıp 22 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı. Olimpiyatlar 23 Temmuz'da başlayarak 8 Ağustos'a kadar sürecek.

Asahi gazetesinde yer alan habere göre, organizatörler bugün akşam düzenlenecek görüşmelerde bir karara varmayı planlıyorlar.

YABANCI SEYİRCİLERE İZİN VERİLMEYECEK

Organizatörler daha önce alanlara 10 bin seyircinin katılmasına izin vereceklerini, yabancı seyircilere ise izin verilmeyeceğini duyurmuştu.


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