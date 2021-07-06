Millilerimiz para halterde Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı

06 Temmuz 2021 Salı, 14:18

Para halterde milli sporculardan kadınlarda Nazmiye Muratlı, Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve erkeklerde Abdullah Kayapınar, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, dünya sıralamasına göre kadınlarda 45 kiloda Nazmiye Muratlı, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, 73 kiloda Sibel Çam ve erkeklerde 49 kiloda Abdullah Kayapınar'ın Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota aldığı bildirildi.







