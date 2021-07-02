Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenebilir
Japonya’daki koronavirüs vakalarının beklenildiği gibi azalmamasından kaynaklı olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları için verilen seyirci izninin iptal edilebileceği belirtildi.
Guardian’da yer alan haberde, 23 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın seyircisiz düzenlenmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada oyunlara 10 bin seyirci alınabileceği belirtilmiş, yurt dışından ise seyirci kabul edilmeyeceği kaydedilmişti.
“HALKIN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNMELİYİZ”
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Olimpiyatların seyircisiz düzenlenme ihtimalini açıkça belirttim. Halkın güvenliğini ve insanların sağlını düşünmeliyiz. Alacağımız kararlarda bunu ön planda tutacağız.”
VAKALAR ARTIYOR
Haberde, Tokyo’daki koronavirüs vakalarının geçtiğimiz haftalara göre artış gösterdiği belirtilirken mayıs ayının sonundan sonra ilk kez günlük 700 vaka tespit edildiği ifade edildi.
Video Haberler
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Üstüne basınca fark etti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Bugün 4'üncü zam haberi geldi
- Tosuncuk neden teslim oldu? Planı ortaya çıktı
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Yakın akrabasından Erdoğan ve AKP'ye sert sözler!
- Süleyman Özışık'tan AKP'yi karıştıracak açıklamalar
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın yakını gözaltına alındı
- Peker'in ismini vermediği kişi adliyede kimi işaret etti
- Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı