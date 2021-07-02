Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenebilir

02 Temmuz 2021 Cuma, 11:57

Guardian’da yer alan haberde, 23 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın seyircisiz düzenlenmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada oyunlara 10 bin seyirci alınabileceği belirtilmiş, yurt dışından ise seyirci kabul edilmeyeceği kaydedilmişti.

“HALKIN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNMELİYİZ”

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Olimpiyatların seyircisiz düzenlenme ihtimalini açıkça belirttim. Halkın güvenliğini ve insanların sağlını düşünmeliyiz. Alacağımız kararlarda bunu ön planda tutacağız.”

VAKALAR ARTIYOR

Haberde, Tokyo’daki koronavirüs vakalarının geçtiğimiz haftalara göre artış gösterdiği belirtilirken mayıs ayının sonundan sonra ilk kez günlük 700 vaka tespit edildiği ifade edildi.