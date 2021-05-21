Japonya'dan Moderna ve AstraZeneca kararı
Japonya hükümeti, Moderna ile AstraZeneca aşılarının kullanımına onay verdi.
Japonya, ilaç üreticileri Moderna ile AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının kullanımına onay verdi.
Kyodo ajansının haberine göre, hükümetin kullanımını onayladığı Kovid-19 aşı sayısı 3'e yükseldi.
Hükümet, ABD'li Moderna ile İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca üretimi Kovid-19 aşılarının kullanımına izin verdi.
Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı şubat ayında resmi kullanım izni almıştı.
Kyodo ajansı, şimdiye kadar 126 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 4'ünün en az bir doz aşılandığını, bunun OECD ülkeleri içerisinde en düşük oran olduğunu bildirdi.
Japonya, Moderna'dan 50 milyon, AstraZeneca'dan 120 milyon, Pfizer'dan ise 194 milyon doz Kovid-19 aşısı alınmasına yönelik anlaşmalar yapmıştı.
Ülkede, bu yılın ilk yarısına kadar toplam nüfus için aşı tedarikinin tamamlanması hedefleniyor.
Video Haberler
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- Anıtkabir'e yapılana isyan etti
- Sedat Peker'den yeni paylaşım
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu’nun bahsettiği Köfteci Yusuf kimdir?
- Blinken’la ilk kez görüşen Lavrov’dan açıklama
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Meteoroloji uyardı!
- Adil Serdar Saçan'dan olay 'Sedat Peker' açıklaması
- Yılmaz Özdil, Sedat Peker hakkında ne demişti?
- Süleyman Soylu'dan, Sedat Peker'e videolu jet yanıt