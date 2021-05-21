Sağlıkçılardan tepki: '12 dolarlık aşıyı çok gördünüz'
Sağlık çalışanları aşılama sürecinin iyi yönetilemediğine dikkat çekerek '12 dolarlık aşıyı çok gördünüz' açıklamasıyla tepki gösterdi.
Sağlık çalışanları, Türkiye’de koronavirüs salgınının turizme göre yönetildiğine yönelik eleştiriler varken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın turistlerin sokak kısıtlamalarından muaf olmasına ilişkin kullandığı, “Oradan 3-5 dolar veya Avro girecekse ülkemize, bırak girsin” sözlerine tepki gösterdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Kendi vatandaşına 12 dolarlık aşıyı çok gören bir ülke 5 dolar gelecek diye böyle bir politika uygulayabilir mi? Bizim iktidarımız maalesef salgını rantın fırsatı olarak görüyor” dedi.
RANT FIRSATI
Yalçınkaya, “Salgını fırsat görenlerle tehdit görenlerin bir mücadelesi var. Yani bir tarafta emekçiler, bir tarafta sermaye. Fırsat olarak görenler dünya üretim ağındaki eksikliği görerek işçileri fabrikalarda çalışmaya sürüklüyor. Özellikle turizm sermayesi bunu yapıyor. Ama bunun bedeli biz emekçilerde, yoksullarda olacak. Niye böyle? Çünkü ülke borçlanmış durumda ve rantla beslenen bir grup var. Otoyollarda garanti ücretlerle yapılan projeler var. Bunlara finansmanlar gerekiyor. Dışa bağımlı bir ülkede bu finansman turistlerden gelecek 5-6 gelire bağlı” dedi.
Nüfusun yarısından fazlası şu ana kadar aşılanmış olsa turistik faaliyetlerin devam etmesinin eleştirilmeyeceğini söyleyen Yalçınkaya, “Ama siz aşılama yapmamışsınız turizmi açacağım diyorsunuz. Bu halkın sağlık hizmetlerine ulaşmasına izin vermiyorsunuz, çocuklarının eğitim almasını sağlayamıyorsunuz ama turizm için her türlü seferberliği yapıyorsunuz” diye konuştu.
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