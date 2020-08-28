Japonya'nın en uzun süre başbakanlık yapan lideri Şinzo Abe kimdir?

28 Ağustos 2020 Cuma, 15:21

Başbakan Şinzo Abe, sağlık sorunlarından dolayı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Bu kararla birlikte, ülkede bugüne dek yaşanan en uzun süreli başbakanlık dönemi de sona erdi. İşte, tüm dünyanın merak ettiği o isimle ilgili öne çıkan detaylar...

ÖNCE TOKYO SONRA KALİFORNİYA

1954 yılında Nagata kentinde doğan Abe, ülke tarihinde bir dönüm noktası olan II. Dünya Savaşı’ndan sonra doğan ilk başbakan ve yine II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakan olarak anılıyor.

1977 yılında, Tokyo’daki Seikei Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinden mezun olan Abe, aynı yıl ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yine siyasal bilimler üzerine eğitimine devam etti.

2006’DA BAŞBAKAN OLDU

Nisan 1979'da Kobe Steel şirketinde çalışmaya başlayan Abe, 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli başka sektörlerde faaliyet yürüttü çalıştı.

Siyasi kariyerine 2003 yılında Liberal Demokrat Parti’nin Genel Sekreteri olarak başlayan Abe, kısa bir süre sonra Japonya Dışişleri Bakanı oldu. 26 Eylül 2006'da, Japonya Başbakanlığına seçilen Abe, kesintilerle birlikte 14 yıl görevini sürdürdü.

AFGANİSTAN KARARI

Abe, göreve gelmesinin hemen ardından 9 Eylül 2007 tarihinde, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. Ardından 12 Eylül tarihinde sağlık sorunlarını öne sürerek istifa etti.

Bu dönemde Abe'nin, istifasına yol açan, kronik hazım sorununa neden olan ülseratif kolitin nüksetmesi üzerine tedavi altına alındığı iddia edildi.

6 BUÇUK YILDA 7 DEFA BAŞBAKAN OLDU

Abe 2012 yılında, 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Göreve yeniden seçilen Abe, son 6 buçuk yılda 7. defa başbakan unvanını aldı.

Koltuğa oturmasının ardından uygulamaya koyduğu daha önce görülmemiş büyüklükteki parasal gevşeme ve regülasyonlara (düzenleme) yönelik reformlar, "Abenomi" olarak adlandırıldı.

TÜRKİYE TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya gelmişti. Abe’nin, Türkiye ile temas noktalarından bir diğeri ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri açılışında gerçeklemiş, hastaneler Abe’nin katılımıyla açılmıştı. Abe bu sırada Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'yle iş birliği yapacaklarını belirtmiş, "Japonya’da geliştirilen ve virüse umut olabilecek Avigan ilacından Türkiye’ye de bağışlayacağını" söylemişti.