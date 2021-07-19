Javier Bardem ve Penelope Cruz'un acı günü

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:13

Dünyaca ünlü Oscar Ödüllü oyuncu Javier Bardem en acı günlerinden birini yaşıyor. Ünlü oyuncunun annesi olan ünlü İspanyol aktrist Pilar Bardem, akciğer kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamada Bardem'in ölümünün Covid-19'la bir ilgisi olmadığı vurgulandı.

İSPANYA'NIN EN BÜYÜK SİNEMA ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Haber Global'in aktardığına göre, 82 yaşında hayatını kaybeden Pilar Bardem, İspanyol tiyatrosu, televizyonu ve filmlerinde yaptığı çalışmalarla biliniyordu.

Pilar Bardem, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyunca da dahil olmak üzere 8 Goya ödülü kazanan 1995 yapımı 'Nadie Hablara de nosotras cuando hayamos muerto' (Ölünce Kimse Bizden Bahsetmeyecek) filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Aynı zamanda bir aktivist de olan ünlü oyuncu, sinema çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi ve 2003'te Irak'ta başlatılan savaşa karşı çıkmak gibi birçok kampanyaya da öncülük etmişti.

İspanya'nın en büyük sinema ödülü Goya'yı da kazan oyuncunun Madrid'deki Ruber Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği açıklandı.

ÇOCUKLARI JAVİER, MONİCA VE CARLOS'TAN AÇIKLAMA

Pilar Bardem'in ölümünün ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pilar'ın çocukları Javier, Monica ve Carlos'un annelerine ettiği teşekküre yer verilerek "Örnek annemiz Pilar Bardem'in vefat haberini paylaşıyoruz. Ailesinin sevgisi ile çevrili olarak huzur içinde ve acı çekmeden bu dünyadan göç etti" denildi.

Açıklamanın devamında "Hem İspanya'da hem de yurt dışında birçok kişinin ona duyduğu hayranlığı biliyoruz. Annemize olan bu sevgiyi tüm kalbimizle takdir ediyoruz" diye yazıldı.

Açıklamayı, Javier Bardem de Instagram'dan paylaştı.

PENELOPE CRUZ'UN KAYINVALİDESİYDİ

Javier Bardem'in eşi Penelope Cruz, kayınvalidesi olan Pilar Bardem'le 4 kez çalışmıştı. Bunlar 'Entre Rojas' 'Live Flesh' 'Don't Tempt Me' filmleri ve 'Hecuba, un sueno de pasion' belgeseliydi.

Penelope Cruz da acı haberin ardından bir paylaşım yaptı. Cruz paylaşımında Pedro Almodovar'ın 'Live Flesh' filminden bir kare paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Pilar, bu fotoğrafa bakıyorum ve biri şu anda beyaz perdenin ötesinde kaderin bizim için hazırladığı harika planları söyleseydi tepkimiz ne olurdu diye merak ediyorum. Bana karşı her zaman iyiydin. Daha iyi bir kayınvalideye sahip olmayı hayal edemezdim. Bize, çocuklarına, torunlarına, ailene ve arkadaşlarına verdiğin tüm sevgi için teşekkür ederim. Bana çok şey kattın. Her zaman en çok ihtiyacı olanın yanıda olduğun ve adaletsizliğe karşı sesini yükselttiğin için teşekkür ederim."

ANTONİ BANDERAS'TAN TAZİYE MESAJI

Ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas da bir paylaşım yaparak İspanya'nın saygı duyulan bir sanatçıyı kaybettiğini yazdı. Banderas paylaşımında, "Pilar Bardem aramızdan ayrıldı. İspanya'daki sahneler ve sinemalar saygın bir oyuncuyu kaybetti. Bu zor zamanda kalbim ailesiyle birlikte. Carlos, Monica ve Javier'e başsağlığı diliyorum" dedi.