Javier Bardem'li 'The Good Boss' filminin çekimleri yeniden başladı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 09:30

Javier Bardem (Fotoğraf: Reuters)

Coen Kardeşler’in "No Country For Old Men" filmindeki rolüyle Oscar ödülü kazanan İspanyol oyuncu Javier Bardem, yeni filmi için yönetmen Fernando León de Aranoa ile bir araya geldi.

Çekimleri ekim ayının ortalarında başlayan "El buen patrón – The Good Boss" filminin çekimleri aralık ayı sonuna kadar devam edecek. İkili daha önce 2002 yapımı "Los lunes al sol" ve Penélope Cruz’un rol aldığı 2017 yapımı "Loving Pablo" filminde ile birlikte çalışmıştı.

Filmloverss'ın Cineuropa'dan aktardığına göre, filmin yeniden başlayan çekimleri Madrid ve çevresindeki farklı mekânlarda gerçekleştiriliyor. "The Fury of a Patient Man" filmindeki rolü ile dikkatleri üstüne çeken Manolo Solo, Bardem ile birlikte rol alıyor. Ayrıca Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Celso Bugallo, Martín Páez ve Yael Belicha gibi isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor.

"Loving Pablo", 2017

2021 SONBAHARINDA VİZYONA GİRECEK

Filmin senaristliğini ve yapımcılığını üstlenen Fernando León de Aranoa; "Familia", "Barrio", "Mondays in the Sun" gibi dikkat çeken yapımlara imza atmıştı. Yönetmen filmi kara komedi unsurları barındıran sıra dışı bir hiciv olarak tanımlıyor. Filmde Bardem yerel bir meslek ödülüne aday gösterileceğini düşünen aile şirketinin iyi niyetli sahibini canlandırıyor. Bir hafta içinde verimliliği artırmak ve ödülü kazanmak için sınırları aşıyor ve şirket çalışanlarının özel hayatlarına karışıncaya dek her şeyi yapıyor.

Uluslararası dağıtım haklarını Fransız MK2 Films'in satın aldığı "The Good Boss" filminin, 2021 yılının sonbaharında vizyona girmesi planlanıyor.