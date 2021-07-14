Disney, Disneyland'in 'Jungle Cruise' gezi turundaki 'ırkçı' tasvirleri kaldırdı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:00

Disney, ABD'nin California eyaletine bağlı Anaheim kentindeki Disneyland eğlence parkının Jungle Cruise turundaki ırkçı 'yerli halk' tasvirlerini kaldırdı.

Ziyaretçileri Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki nehirler boyunca tura çıkaran gezi, yerli halkı tasvir ediş şekli nedeniyle onlarca yıldır eleştiriliyor.

YENİDEN AÇILACAK

Independent Türkçe'de yer alan habere göre tur, Disney'in "çevremizdeki dünyanın farklılıklarını yansıtacağını ve onlara değer vereceğini" öne sürdüğü yeni değişikliklerle 16 Temmuz itibarıyla yeniden açılacak.

Disney'in imaj mühendisliği yaratıcı portföy yöneticisi Chris Beatty, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bu cazibenin tamamı yeniden tasarlanmadı. Bu, amatör kaptanların hâlâ başı çektiği bildiğiniz ve sevdiğiniz Jungle Cruise, aynı zamanda da yerlilerin olumsuz tasvirlerini gözden geçirdik.

Sürekli olarak parklarımızdaki cazibe merkezlerini ve deneyimleri geliştirmenin yollarını arıyoruz. Herkesin en iyi zamanı geçirdiğinden, dünyanın dört bir yanından gelen konukların paylaştığımız hikayelerle bağlantı kurabileceğinden ve bu hikayeleri canlandırma şeklimizin içinde yaşadığımız farklılık dolu dünyaya saygılı olacağından emin olmak istiyoruz."

Kaldırılacaklar arasında kabile dansçıları, mızrak sallayan kabile halkı ve küçültülmüş kafa satıcısı var.

Jungle Cruise turu, ABD sinemalarında bu ay gösterime girecek bir Hollywood filmine de uyarlandı. Filmde başrolleri Dwayne Johnson ve Emily Blunt paylaşıyor.