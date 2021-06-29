Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'ndaki son maçına çıktı

29 Haziran 2021 Salı, 23:52

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) Almanya'nın son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesiyle, Panzerler'i 2006 yılından beri çalıştıran teknik direktör Joachim Löw dönemi kapanmış oldu. Milli takımdaki görevini bırakacağı EURO 2020 öncesinden açıklanan Löw'ün yerine gelecek olan isim, Mayıs ayında yeni sözleşmeye imza atan Hansi Flick olacak.

"ŞU AN İÇİN SOMUT PLANIM YOK"

Görevinin son maçında mağlubiyet yaşayan 61 yaşındaki Alman teknik adam, ülkesinin turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada mola vermesi gerektiğini belirtti:

"Almanya Milli Takımı'nda, böyle bir sorumluluk gerektiren bir işte 15 yıl geçirdikten sonra ara vermek şart oluyor. Yeni bir göreve başlamak için enerji bulacağım zaman gelecektir. Şu an için somut bir planım yok."

Löw, karşılaşmaya dair ise şunları söyledi:

"Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Turnuvada çok daha iyisini başarmayı umuyorduk. Takımımıza inanılıyordu. Böyle maçlarda yakaladığınız fırsatı değerlendirmek zorundasınız. Werner ve Müller ile net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik."

FENERBAHÇE VE ADANASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

1992 yılında FC Winterthur'un altyapı antrenörü olarak teknik direktörlüğe başlayan Joachim Löw, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2000-01 sezonunda ise Adanaspor'u çalıştırmıştı. 2004 yılında Jürgen Klismann'ın yardımcısı olarak Almanya Milli Takımı'na katılan Löw, 2006 yılında Klismann'ın yerine, teknik direktör koltuğuna oturmuştu.