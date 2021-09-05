Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

05 Eylül 2021 Pazar, 20:35

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü görüntülü arama ile kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Mourinho, "Sevgili dostum Fatih, tebrikler! O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. Senin 48. yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. 48 diyorum çünkü senin 68 olduğuna kimse inanmaz." ifadelerini kullandı.