Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fatih Terim'in doğum gününü görüntülü arama ile kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu anları sosyal medyadan paylaştı.
Mourinho, "Sevgili dostum Fatih, tebrikler! O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. Senin 48. yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. 48 diyorum çünkü senin 68 olduğuna kimse inanmaz." ifadelerini kullandı.
José Mourinho: Sevgili dostum Fatih...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2021
4 dakika 43 saniyelik bu özel videonun tamamı Galatasaray Mobil Uygulamada https://t.co/G7u4shuafC pic.twitter.com/sqAT90Rkfy
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