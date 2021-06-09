Jose Mourinho: “Tottenham’da yarım kupa kazandım”
Gelecek sezon İtalya Serie A’da Roma’yı çalıştıracak Jose Mourinho, Tottenham’da Lig Kupası finaline kaldığı için yarım kupa kazandığını söyledi.
Tottenham’dan geçtiğimiz sezon ayrılan Jose Mourinho, The Sun’a açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam Tottenham'da kupa finalini oynamadan gönderildiği için kırgın olduğunu belirtirken şunları söyledi, “Final her zaman rüyadır. Final oynayanlara sorduğunda hepsi orada olmanın bir rüya olduğunu söyler. İster ilk finalin olsun ister 50’nci. Wembley’de final oynamak ise bir rüyadan fazlasıdır.”
“YARIM KUPA KAZANDIM”
Mourinho ayrıca, “Kariyerimde 25 kupa kazandım. Bir tanede yarım kupa. Tottenham ile oynamadığım bir final. Finale ulaştım ve bu da yarım kupa demektir.” ifadelerini kullandı.
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