Polonya'da futbol maçı sırasında sahaya paraşütçü indi
Polonya Dördüncü Ligi'nde oynanan Olimpia Elblag - Pisa Primavera Barczewo karşılaşması sırasınad bir paraşütçü, sahaya acil iniş yaptı.
Polonya’nın kuzeyindeki Elblag şehrinde geçtiğimiz pazar günü oynanan bir futbol maçı, alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. Dördüncü lig futbol takımlarından Olimpia Elblag ile Pisa Primavera Barczewo arasında oynanan maç sırasında sahaya paraşütçü indi. Beklenmedik misafirin bir anda sahada belirmesi üzerine hemen maçı durduran hakem, paraşütçünün yanına giderek sarı kart gösterdi. Bu anlar bir taraftar tarafından kaydedilirken, hakemin sarı kart göstermesi izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu.
Sahaya acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirten paraşütçü, ortaya çıkan durum için hakem ve futbolculardan özür diledi. Paraşütçü daha sonra, futbolcularla taraftarların şaşkın bakışları altında paraşütünü toplayarak sahadan ayrıldı. Kaldığı yerden devam eden maçın kazananı ise 6-3’lük skorla Olimpia Elblag takımı oldu.
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