JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'dan Bitcoin uyarısı: Uzak durun

01 Haziran 2021 Salı, 10:05

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtladı.

Dimon, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" ifadelerine yer verdi.

'YALNIZCA KRİPTO PARA BİRİMLERİ İÇİN GEÇERLİ'

Moneycontrol News'in haberine göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirten Dimon, varlıklar tarafından desteklenen” blockchainler veya stablecoin’ler için değil, yalnızca kripto para birimleri için geçerli olduğunu vurguladı.

'PARA VE ALTIN GİBİ DEĞİL'

Konuşmasında kripto para birimlerini geleneksel varlıklarla da karşılaştıran Dimon, "Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı" dedi.