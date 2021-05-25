Elon Musk konuştu, Bitcoin yeniden fırladı
Tesla CEO'su Elon Musk, Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştuğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" dedi. Açıklamaların ardından Bitcoin'de ciddi bir artış gözlendi.
Bitcoin'deki dalgalanmalarda daha önceden yaptığı açıklamalarla rol oynayan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 13 Mayıs'taki tweetinde, Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini duyuran Musk, bu kez zeytin dalı uzattı. Musk bu kez kripto parayı desteklediğini söyledi.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı.
MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor da, "Kripto para madencileri, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler" açıklamasını yaptı.
Çin'in Bitcoin madenciliğine ve işlemlerine kısıtlama getirmesinin de etkisiyle 64 bin dolardan 30 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, Musk ve Saylor'dan gelen açıklamalar sonrası yüzde 15 değer kazandı. Bitcoin, 38 bin 134 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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