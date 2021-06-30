Julian Assange için tutuklu bulunduğu hapishanede toplandılar

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Kurucusu olduğu WikiLeaks sosyal ağı aracılığıyla askeri sırları sızdırmakla suçlanarak ABD’ye iadesi istenen Julian Assange için dün tutuklu bulunduğu İngiltere’deki Belmarsh hapishanesi önünde nişanlısı ve avukatı Stella Morris ile dostları bir araya geldi.

Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile İşçi Partili milletvekilleri Richard Burgon ve Diane Abbott’un da bulunduğu grubun, hapishane yetkililerine Assange’ın görüntülü görüşme izninin sürekli reddedilmesiyle ilgili mektup verdiği belirtildi.

