Jürgen Klopp: "Dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola"

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:02

Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, Manchester City ile üçüncü Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan Pep Guardiola'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Klopp, Guardiola'yı "dünyanın en iyi teknik direktörü" olarak nitelendirdi.

Sky Sports’un haberine göre Alman teknik direktör, Manchester City’nin Premier Lig’de şampiyon olmasını "Finansal kaynakları ve futbol bilgisini bir araya getirdiğinizde, özel bir şey yaratmak için büyük bir şansınız var ve Manchester City'de durum budur” ifadeleriyle yorumladı.

Klopp, Guardiola'nın Manchester City'sine karşı oynamanın zevkli olduğunu vurguladı:

“İnanılmaz bir kadroları, dünyadaki en iyi teknik direktörüne sahipler ve onlara karşı oynamak her zaman bir zevk çünkü futbol açısından büyük bir mücadele oluyor. Onları yenebilirsin ama bunu yapmak için mutlaka zirvede olmalısınız. Bu zaman zaman oluyor ama bu sezon değil, tabii ki. "