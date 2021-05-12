Jürgen Klopp: "Dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola"
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City'i bu sezon Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran Pep Guardiola'yı "dünyanın en iyisi" olarak niteledi.
Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, Manchester City ile üçüncü Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan Pep Guardiola'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Klopp, Guardiola'yı "dünyanın en iyi teknik direktörü" olarak nitelendirdi.
Sky Sports’un haberine göre Alman teknik direktör, Manchester City’nin Premier Lig’de şampiyon olmasını "Finansal kaynakları ve futbol bilgisini bir araya getirdiğinizde, özel bir şey yaratmak için büyük bir şansınız var ve Manchester City'de durum budur” ifadeleriyle yorumladı.
Klopp, Guardiola'nın Manchester City'sine karşı oynamanın zevkli olduğunu vurguladı:
“İnanılmaz bir kadroları, dünyadaki en iyi teknik direktörüne sahipler ve onlara karşı oynamak her zaman bir zevk çünkü futbol açısından büyük bir mücadele oluyor. Onları yenebilirsin ama bunu yapmak için mutlaka zirvede olmalısınız. Bu zaman zaman oluyor ama bu sezon değil, tabii ki. "
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi