Neymar: "En büyük hayalim, Dünya Kupası'nı kazanmak"

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:59

Fransa Ligue 1 ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, GQ dergisine futbol ve özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Neymar, Brezilya’daki yaşamını ve futbola nasıl başladığını açıkladı:

"Futbola nasıl başladığımı açıklamam zor, çünkü her şey çok hızlı gitti. Futbol oynamaya başladım ve altı ay sonra zaten sahada oynuyordum, herkes tarafından tanınıyordum. Çok ünlüydüm, kendimi her zaman buna hazırladım, çünkü küçüklüğümden beri hayalimdi."

"HER MAÇ ÖZELDİR"

29 yaşındaki Neymar, kariyerinde oynadığı en iyi maçın hangisi olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

“Her maç özeldir; Çok fazla önemli maçım var. Ancak geçen sezon Atalanta'ya karşı oynanan maç çok iyiydi; Çok mutluydum ve duygusal bir oyundu. Dünya Kupası’nda başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri ile ilk maç benim için çok önemliydi çünkü gol attım. Barselona'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda. Yani her takımın benim için önemli bir anı var.”

"MAÇLARDAN ÖNCE MÜZİK DİNLİYORUM"

Dünyaca ünlü yıldız, ruh haline göre farklı müzikler dinlediğini söyledi:

"Belirli bir ritüelim yok. Her maç için farklı. PSG ile Le Parc des Princes Stadyumu'nda oynarken, evden çıkmadan önce farklı tedaviler gibi şeyler yapıyorum ve yatak odamda müzik dinliyorum. Farklı günlerde farklı müzik türleri dinliyorum, o günkü ruh halime bağlı. Ve stadyuma gittiğimde iyi bir insan olmaya, herkesi güldürmeye ve takım için en iyi atmosferi yaratmaya çalışıyorum."

"FUTBOLUN ANA VATANI BREZİLYA’DIR"

Brezilyalı oyuncu, ülkesinin futbolun beşiği olduğunu ifade etti:

“İngilizler futbolu buldu, ancak Brezilya futbolun ana vatanıdır. Herkes gençken futbol oynar, herkes profesyonel olmak ister, herkesin bu tutkusu vardır. Brezilyalılar için futbol duygusal bir şey.”

Neymar, en büyük hayalinin Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtti:

"Profesyonel bir şekilde Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Bu, her zaman kariyerimin en büyük hayali olmuştur. Ama aynı zamanda PSG ile her şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Neredeyse 30 yaşındayım ve iyi bir kariyerim var, ancak kişisel düzeyde iki çocuğum daha olmasını istiyorum, oğlum David'in birkaç erkek kardeşi olmasını istiyorum."

"AİLE, HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY"

Neymar, 2014 Dünya Kupası finalinde sakatlandıktan sahalara nasıl geri döndüğü sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Sakatlık, bir oyuncunun kariyerinde olabilecek en kötü şeydir. Böyle şeylerin olmasından nefret ediyorum. Maç kaybetmekten de nefret ederim. Sakatlığın ilk günleri her zaman en kötüsüdür. Son sakatlığımda evde ailem ve arkadaşlarımla iyileşebildim. Beni neşelendirmeye çalıştılar, ancak ruh halimi yönetebilmem, sonraki adımlara ve daha iyi olacağım ana odaklanabilmem yaklaşık üç gün sürdü. İlk başta çok zordu ama ondan sonra iyi idare edebildim. Ailemin yardımı benim için çok önemli. Başından beri yanımdalardı ve şu anda olduğum yerde olmamı sağlıyorlar. Aile, hayatımdaki en önemli şey."