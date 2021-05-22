Jurgen Klopp: Ozan’la ilgili kararı gelecek hafta vereceğiz

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:25

Premier Lig’in son haftasında yarın sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak Liverpool’da Jurgen Klopp, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam Ozan Kabak’ın geleceğine ilişkin kararı önümüzdeki hafta vereceklerini söyledi.

“İNANILMAZ BİR DENEYİME SAHİP”

Klopp şu ifadeleri kullandı, “Ozan kesinlikle inanılmaz bir performans sergiledi ve harika bir iş çıkardı. Şimdiden inanılmaz bir deneyime sahip ve çok genç. Farklı kulüplerle çalıştı. Türkiye’den sonra Almanya’ya gitti ve iki büyük kulüpte zor koşullarda oynadı ki bu onun hatası değildi. Buraya geldiğinde hepimiz bunu görebiliyorduk.”

“PALACE MAÇINDAN SONRA KONUŞACAĞIZ”

Jurgen Klopp sözlerini şöyle tamamladı, “Evet, adapte olması biraz zaman aldı ama sonrasında bizim için harika şeyler yaptı. Kaç maçta oynadığını bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’e karşı inanılmaz oynadı ve Leipzig’in ne kadar iyi olduğunu biliyorduk. Geleceği hakkında Crystal Palace maçından sonra konuşacağız ve karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var ve şimdiden bir şey söylemeye gerek yok.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GALİBİYET YETİYOR

Alman menajer, Ozan Kabak’ın sakatlığının devam ettiğini ve yarınki maçta forma giymesinin zor olduğunu söyledi. Devre arasında Schalke’den kiralanan Ozan Kabak’ın bonservisini almak için Liverpool’un 18 milyon sterlin ödemesi gerekiyor. Premier Lig’de yarın oynanacak maçta Liverpool, Crystal Palace karşısında sahadan galibiyetle ayrılırsa Şampiyonlar Ligi biletini alacak.