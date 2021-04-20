K-pop dünyası: BTS üyeleri kendilerini ısrarla takip eden hayranlara nasıl tepki veriyor?

20 Nisan 2021 Salı, 12:47

En ünlü K-pop gruplarının başında gelen BTS sadece kendi ülkesinde değil dünyanın pek çok farklı yerinde binlerce hayrana sahip. Ve görünüşe göre bunlardan bazıları grubun 7 üyesini ısrarlı biçimde takip ediyor.

Bollywood Life'ın haberinde ısrarlı takibin kapsamının sosyal medyayla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Örneğin bazıları BTS'in uçuşlarına dair bilgi almaya ve onlarla aynı uçağa binmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

Söz konusu haberde grubu ısrarlı biçimde takip eden eski hayranlardan birinin, üyelerin uçuş sırasında son derece savunmasız olması ve herhangi bir yere kaçamayacak olması nedeniyle bu çabanın fazlasıyla yaygın olduğunu belirttiği aktarılıyor.

Öte yandan RM, Suga, Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope ve V'nin kaldığı otel odalarını ziyaret eden hayranlar da bulunuyor. Grup üyelerinin kişisel iletişim bilgilerini alan veya almaya çalışanların sayısı da az değil.

Grubun üyelerinden V konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor:

"Bugünlerde uçaklara nasıl tek başımıza bindiğimizi biliyor musunuz? Özel uçuşlar kullanıyoruz. Ticari uçuşları kullanmak istiyoruz ancak bu biçimde ne zaman uzun veya kısa mesafeli uçmaya kalksak uçuş bilgilerine sahip kişiler oluyor. Önümüze veya yanımıza oturuyorlar."

BTS'in sevilen bir diğer üyesi Jungkook da Haziran 2019'da canlı yayın sırasında bir telefon almıştı. Şarkıcı numarayı engellemiş ve tanımadığı kişilerden gelen aramalara cevap vermediğini söylemişti.

Jungkook şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biri eğer aradığı kişinin ben olup olmadığımı öğrenmek için çaldırıyorsa numarayı anında engelliyorum."

Jungkook daha önce verdiği bir röportajda popüler olmanın baskısını hep hissettiğini şu ifadelerle belirtmişti:

"Bir şey yapmadan önce iki kez düşünmem gerektiğini ve hangi durumda olursam olayım nerede olduğumu unutmamam gerektiğini fark ettim. Harika olmanın baskısı hep orada olacak."

Break the Silence isimli belgeselde Suga da mahremiyetlerinin olmamasından yakınarak, "Arkadaşlarıyla yemek yiyebilen, seyahat edebilen ve sinemaya gidebilen kişileri çok kıskanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte hayranların ilgisinin BTS'in üstünde yoğunlaşması pek de şaşırtıcı görünmüyor çünkü grup müzik piyasalarını sarsmayı sürdürüyor. Grubun "Dynamite" isimli müzik videosu YouTube'da kısa süre önce bir milyar görüntülenmeyi geçti.