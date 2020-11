K-pop grubu Blackpink, Çin'deki tepkiler üzerine yavru panda videosunu kaldırdı

Ünlü K-pop grubu Blackpink, Çin'den gelen tepkiler üzerine, Güney Kore'de doğan ilk pandayla çektikleri videoyu yayından kaldırdı.

Grubun kendi kanallarında yayımladığı "Blackpink'le 24/365" adlı reality show için çekilen videonun tanıtımında, bir grup üyesinin üzerinde koruyucu giysi bulunmasına ve maske takmasına rağmen üç ay önce doğan Fu Bao'ya (Uğurlu Hazine) eldivensiz dokunduğu görülüyor.

Grup üyeleri videonun bir yerinde de anne pandaya maskesiz ve eldivensiz dokunuyor.

YG Entertainment will not release the last episode of '24/365 with BLACKPINK' after recent baby panda controversyhttps://t.co/Qrvpx9jpIr pic.twitter.com/pEYKohajI3