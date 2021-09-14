Kâbil-İslamabad hattında ilk ticari uçuş gerçekleşti

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait bir yolcu uçağı dün Kâbil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı. AA’ya demeç veren PIA Sözcüsü, İslamabad’dan Kâbil’e hareket eden charter uçağın bir grup gazeteci ile gittiğini, İslamabad’a dönen uçakta ise Dünya Bankası çalışanları, uluslararası medya mensupları ve ülkeden ayrılmak isteyen yaklaşık 80 sivilin yer aldığını belirtti. Sözcü, kısa süre içinde Kâbil’de uçuş hizmetlerinin başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.Sputnik’in haberine göre ise Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Hadi Hamdard, ülkenin yönetiminin yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planladığını söyledi. Geçen hafta aralarında ABD’lilerin de olduğu, yaklaşık 200 kişi Katar’a ait bir uçakla Doha’ya gitmiş, bu ABD’nin 30 Ağustos itibarıyla sona erdirdiği tahliye sürecinin ardından bir ilk olmuştu.

PİLOTLAR BAE’DE

Öte yandan New York Times gazetesi, Özbekistan’a sığınan Afgan pilotların ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) üssüne götürüldüğünü duyurdu. Taliban, Pakistan ile Afganistan arasındaki önemli geçiş noktalarından Torkham Sınır Kapısı’ndan yaya geçişlerini durdurma kararı aldı. Örgüt, eski Devlet Başkanı Yardımcısı, Pençşir’deki direnişin liderlerinden Emrullah Salih’in evinde milyonlarca dolar ve külçe altınların ele geçirildiğini iddia etti.

Bu arada El Kaide, 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümünde, öldüğü iddia edilen lideri Eymen el Zevahiri’nin bir videosunu yayımladı. Ancak videonun hangi tarihte çekildiğine ilişkin detay verilmedi. Taliban sözcüsü, El Kaide liderini sakladıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.