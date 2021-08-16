Kabil'den kalkan THY uçağı İstanbul'a indi
Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.
Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
TEST YAPILACAK
Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.
KARANTİNAYA GİRECEKLER
Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.
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