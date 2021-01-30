Kabine toplantısı tarihi belli oldu; gündemde kısıtlamalar, yüz yüze eğitim ve gıda fiyatlarındaki artış var

30 Ocak 2021 Cumartesi, 15:02

Toplantının bir numaralı gündem maddesi yine Koronavirüs'le mücadele olacak. Aşı temin çalışmaları, salgının olumsuz ekonomik etkileri, yüz yüze eğitimin konuşulacağı toplantının bir diğer gündem maddesi de gıda fiyatlarındaki artış olması bekleniyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakmak'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamalarının ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Yine devam eden aşılama ve aşı temin çalışmaları da ele alınacak.

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da kabine de görüşülecek. Pandeminden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek.