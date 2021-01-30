Kabine toplantısı tarihi belli oldu; gündemde kısıtlamalar, yüz yüze eğitim ve gıda fiyatlarındaki artış var
Kabine üç hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi toplanıyor.
Toplantının bir numaralı gündem maddesi yine Koronavirüs'le mücadele olacak. Aşı temin çalışmaları, salgının olumsuz ekonomik etkileri, yüz yüze eğitimin konuşulacağı toplantının bir diğer gündem maddesi de gıda fiyatlarındaki artış olması bekleniyor.
Habertürk'ten Fevzi Çakmak'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamalarının ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.
Yine devam eden aşılama ve aşı temin çalışmaları da ele alınacak.
Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da kabine de görüşülecek. Pandeminden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!
Video Haberler
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
- Haliç'te can pazarı, o anlar kamerada
- Motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
- Prof. Dr. Turan: Biraz daha zamana ihtiyacımız va
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Bilim Kurulu üyesi Özlü'den 'zorunlu aşı' açıklaması
- Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
- Suriyeli göçmenler için karar verdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!