Rasim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak'ın siyasete döneceği tarihi açıkladı

22 Mart 2021 Pazartesi, 07:38

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kütahyalı, "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi ve bunun tarihini de açıkladı.

Kütahyalı, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından döviz kurlarına karşı TL'nin yüzde 15'e yaklaşan değer kaybını Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında olayı değerlendirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı değerlendirmesini yaparken “Berat Albayrak’ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun” dedi. Kütahyalı, çarşamba günü AKP kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını öne sürdü.