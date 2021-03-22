Rasim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak'ın siyasete döneceği tarihi açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken bir iddia geldi. ROK, "Berat Albayrak'ın muhteşem dönüşüne hazır olun" derken tarihini de verdi.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kütahyalı, "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi ve bunun tarihini de açıkladı.
Kütahyalı, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından döviz kurlarına karşı TL'nin yüzde 15'e yaklaşan değer kaybını Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında olayı değerlendirdi.
Rasim Ozan Kütahyalı değerlendirmesini yaparken “Berat Albayrak’ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun” dedi. Kütahyalı, çarşamba günü AKP kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını öne sürdü.
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